5人組ロックバンド・LUNA SEAの楽曲が、小田急線・秦野駅で流れる列車接近メロディーに起用されることが26日に発表されました。神奈川県秦野市にゆかりの深いLUNA SEAの代表曲『ROSIER』（上り線）と『I for You』（下り線）が採用されるということです。秦野市は、LUNA SEAのメンバー4人が幼少期を過ごした故郷で、結成当時には市内にあるSUGIZOさんの実家を練習の拠点にしていたといいます。2023年5月にはドラムの真矢さんが、秦