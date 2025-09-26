◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者ワチュク・ナァツ―日本同級１０位・緑川創（１１月２７日、東京・後楽園ホール）１１月２７日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧＰＨＯＥＮＩＸＢＡＴＴＬＥ１４６」の対戦カード発表会見が２６日、都内で行われ、東洋太平洋スーパーウエルター級王者ワチュク・ナァツ（２８）＝八王子中