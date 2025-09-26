スペイン代表やバルセロナで活躍したセルヒオ・ブスケツ選手が自身のインスタグラムで現役引退を発表しました。現在、メジャーリーグサッカー(MLS)のインテル・マイアミに所属するブスケツ選手。日本時間26日に自身のインスタグラムを更新し、投稿された動画内で「プロサッカー選手としてキャリアからサヨナラを言う時がきたと感じている」と語りました。動画はブスケツ選手のこれまでのプレーを振り返る内容となっており、引退に