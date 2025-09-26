◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、単独トップで出た小鯛竜也（フリー）が６８をマークし、６５の永野竜太郎（フリー）、６６の勝俣陵（ロピア）と並ぶ首位に立った。トップと１打差の１１アンダー４位には河本力（大和証券）、細野勇策（三共グループ）、上井邦浩（三好ＣＣ）、ヤン・ジホ（韓国）の４人が並んだ。１０アン