「産後の授乳がドバドバ出る方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、母乳の出に悩む産後の母たちへ独自のアドバイスを語った。 主に夕方以降の母乳分泌の減少や、疲労による授乳トラブルにフォーカスし、「そんな経験でお悩みの方はぜひ最後まで見てください」と動画冒頭で呼びかけた。 片岡氏は「これまで21年、4万人の方を施術してきて 不妊のサポート