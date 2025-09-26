バスケットボール男子のＢリーグが２６日、定時会員総会を行い、新理事に株式会社タイミー代表取締役の小川嶺氏が決まった。小川氏は、昨夏のパリ五輪代表の富永啓生が所属するレバンカ北海道の新オーナーに６月から就任している。今回はクラブ枠のＢリーグ理事として新任となった。会見では「自分たちは札幌に根付くチーム。札幌を中心とした北海道の４００社の方々にごあいさつをしながら、バスケの力を用いてどういう風に社