¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬4½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç9·î15Æü¤«¤é21Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤Î5kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢4246±ß¤È¤Ê¤êÁ°¤Î½µ¤«¤é29±ß²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï4½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê²Á³Ê¤ò¡Ë¤è¤ê°ÂÄê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÅØÎÏ¤Ï¤Ê¤ªµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢24Æü»þÅÀ¤Ç7.6Ëü¥È¥ó¤ÎÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Î°ú¤­ÅÏ¤·¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ