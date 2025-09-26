Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï26Æü¡¢¿·¶½´ë¶È¸þ¤±¤Î¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ç¾å¾ì°Ý»ý´ð½à¤ò¸·³Ê¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾å¾ì¤«¤é5Ç¯·Ð²á¤·¤¿´ë¶È¤Ë»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß°Ê¾å¤òµá¤á¤ë¡£¸½¹Ô¤Ï¾å¾ì¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë»þ²ÁÁí³Û40²¯±ß°Ê¾å¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£