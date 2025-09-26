東京都多摩地域は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に「TAMAワンダー」ブースを出展している。東京・多摩地域の魅力を伝える展示やVR体験、特産品の販売・展示を行うほか、多摩産材を使用した木製品の色付けのワークショップも実施する。クイズやアンケートの参加者には、多摩産材を使用したプレゼントを用意している。ブースはホールC、C-149。「ツー