ELリーグフェーズ第1節でボローニャと対戦し、1-0の勝利を飾ったアストン・ヴィラ。プレミアリーグでは3分2敗、カラバオカップでもPK戦で負けていた同クラブは今シーズン初勝利を飾った。ウナイ・エメリ監督率いるチームは今シーズン苦戦を強いられているが、そのなかで心配されているのがストライカー、オリー・ワトキンスの不調だ。昨季後半から調子を落とし気味の同選手は英『BBC』によると、ヴィラでの直近19試合で4ゴールに留