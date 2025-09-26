富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀の中部地方9県は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に共同ブースを出展している。コンセプトは「GO CENTRAL JAPAN〜9県の感動旅を〜」。「試食・試飲コーナー」「ものづくり体験コーナー」「大自然のVR体験コーナー」などを日替わりで設置し、中部圏の自然・食・歴史・ものづくりを発信する。ブー