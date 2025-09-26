¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê53¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¡Ê9¡Ë¤È¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡ÃË¤È¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É¤·¤¿ÀÄÌÚÍµ»Ò¥¢¥Ê¤ÎÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥ÈÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼¡ÃË¤¬¹Ô¤­¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê1¡Ë¥´¥Ã¥ÛÅ¸²ÈÂ²¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À²è²È¤ÎÌ´¡×¡Ö¡Ê2¡ËÆüËÜ²Ê³ØÌ¤Íè´Û¡×¤È2·ï¤Î¹Ô¤­Àè¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö²È·Ï¿Þ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤É¤ì¤¬ËÜÊª¤Î¥´¥Ã