女性ファッション雑誌「ＭＯＲＥ」が２６日発売号をもって、紙版を休刊することが２６日、発表された。同誌の公式サイトで「いつも『ＭＯＲＥ』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。突然のご報告ではありますが、本日、２０２５年９月２６日発売『ＭＯＲＥＡｕｔｕｍｎ２０２５』号をもちまして雑誌『ＭＯＲＥ』の刊行をいったん休止することになりました」と報告。「１９７７年の創刊以来、長きにわたり、読者の