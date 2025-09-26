記者会見するスポーツ庁の室伏広治長官＝26日午後、文科省9月末で退任するスポーツ庁の室伏広治長官（50）が26日、最後の定例記者会見に臨み、10月1日付で新たな長官に就任するパラリンピックの競泳男子視覚障害クラスの金メダリスト、河合純一氏（50）に向け「いろいろな苦労、苦難もあるだろうが、乗り越えてスポーツ政策推進に全力を尽くしていただきたい」とエールを送った。室伏氏は2020年に就任し、5年の任期満了を迎え