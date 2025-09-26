12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡【7位】射手座総合運：★★★☆☆ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ちついて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。恋愛運思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断