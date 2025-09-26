À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Î°ú¤­²¼¤²¤Ï°ã·û¤À¤È¤·¤Æ¼õµë¼Ô¤é¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¤Ï1¿³¤ËÂ³¤­¸¶¹ðÂ¦¤ÎÁÊ¤¨¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë2013Ç¯¤«¤é3Ç¯¤«¤±¤ÆÀ¸³èÊÝ¸î¤Î»Ùµë³Û¤òºÇÂç10¥Ñー¥»¥ó¥È°ú¤­²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤ËÁ´¹ñ¤Î¼õµë¼Ô¤é¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤ëºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°½Å¸©¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ÏÄÅ»Ô¤ä»ÍÆü»Ô»Ô¤Ê¤É¸©Æâ4¤Ä¤Î»Ô¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2024Ç¯2