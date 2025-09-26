bloodthirsty butchersのキャリア最後のフルアルバム2作品『NO ALBUM 無題』（2010年）と『youth（青春）』（2013年）が、アナログレコードとして11月14日に発売されることが決定した。【写真】bloodthirsty butchersのアーティスト写真 別カット1986年に札幌で結成されたbloodthirsty butchersは、唯一無二の音像で日本のロックシーンに多大な影響を与え続けたバンド。2013年にリーダーの吉村秀樹さん（ボーカル／ギター）が