女性デュオ「Wink」の元メンバーでタレントの相田翔子（55）が25日放送のNHKラジオ第1「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）に出演。「ノーストレスでできる」仕事について語った。今後の活動についてMCの大久保佳代子から「ラジオとか聞いてみたい」と話題を振られた相田。かつて自身がパーソナリティーを務め、10年から21年まで放送されていたニッポン放送「相田翔子のスウィート・ソレイユ」について言及