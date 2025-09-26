【27日（土）全国天気】ポイント・全国的に晴れ・東海以西を中心に真夏日・九州はやや不安定27日（土）は大陸からの高気圧に覆われ、広い範囲で青空が広がるでしょう。行楽日和となりそうです。ただ、前線の影響で、九州はやや不安定で雲が多く、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。また、関東は朝のうちまで、一部で雨が降るかもしれません。朝の気温は平年より高いものの、関東以西でも20℃近くまで下がり、北海道の内陸は10℃以