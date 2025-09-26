2025年10月15日（水）、クロエの「アトリエ デ フルール シダー オードパルファム インテンス」が全国のクロエブティックや伊勢丹新宿店にて発売♡50mlは21,560円、150mlは41,030円（税込）で、力強くも洗練されたシダーの香りを存分に楽しめます。トップノートのベルガモットとカルダモンが軽やかに広がり、深みあるウッドノートへと移行する多面的な香りです♪ シダーの奥深さ