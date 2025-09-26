中国工業・情報化部装備工業一司の郭守剛（グオ・ショウガン）副司長は23日、中国のスマートコネクテッドカー産業の発展に積極的な成果・効果があり、実証規模が着実に拡大していることを明らかにした。そして中国全土で17カ所の国家級試験・実証区が完成し、20カ所の「路車クラウド一体化」試行都市の建設を推進中だとした。また、試験・実証向けに開放された道路は3万5000キロ以上、発給された試験・実証ナンバープレートは1万枚