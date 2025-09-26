日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。家族の絆と再生を描いたクライム・ファミリー・コメディ。＊＊＊『ザ・ザ・コルダのフェニキア計画』評点：★3.5点（5点満点）Courtesy of TPS Productions/ Focus Features ©2025 All Rights Reserved美麗で精緻で中身が空っぽの宝石箱往年の女優「ザ・ザ・ガボール」がそうだったように、日本では伝統的に「Zs