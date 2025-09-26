²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤È¡¢¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¡ÖÀã½÷¡×¡Ö¤í¤¯¤í¼ó¡×¡Ö¤à¤¸¤Ê(¤Î¤Ã¤Ú¤é¤Ü¤¦)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÀâÏÃ¤òÀ¤¤Ë¹­¤á¤¿ºî²È¡¢¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡¢µýÇ¯54)¤µ¤ó¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤µ¤ó(µýÇ¯64)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²øÃÌ¤ò