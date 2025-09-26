舞台裏でのやり取りが話題だ。現地９月23日にカラバオカップ３回戦が開催され、遠藤航を擁するプレミアリーグ王者のリバプールと、松木玖生が所属する２部のサウサンプトンがアンフィールドで激突。ホームの前者が２−１で接戦を制し、ベスト16に駒を進めた。遠藤はボランチで今季初先発し、フル出場した一方、松木は出番なしで終わった。日本人対決は実現しなかったものの、試合後に２人はユニホームを交換した。リバプー