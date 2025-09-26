ニューストップ > 国内ニュース > 体重わずか約6kg…両親が2歳娘を虐待死させたか、死因は外傷性ショッ… 国内の事件・事故 子どもへの虐待 保護責任者遺棄 和歌山県 時事ニュース MBSニュース 体重わずか約6kg…両親が2歳娘を虐待死させたか、死因は外傷性ショック 2025年9月26日 17時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2歳娘を死亡させたとして和歌山県紀の川市に住む26歳夫婦が逮捕された 娘の死因は全身打撲による外傷性ショックで、体重は約6kgだったという 警察は夫婦が日常的に虐待し、食事も十分に与えていなかったとみている 記事を読む おすすめ記事 「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に"第三者による検証"求め民事調停を申し立て 2025年9月25日 20時0分 バス衝突2児死亡で母親に有罪 精神的苦痛考慮し刑を猶予 2025年9月24日 11時49分 バスに衝突し同乗の５歳と７歳の娘が死亡、カーナビを脇見して運転の母親に猶予付き判決 2025年9月24日 11時46分 女性刺殺未遂疑い、知人の男逮捕 宮崎、搬送時意識あり 2025年9月22日 17時37分 ＜なんで離婚しないの？パンチ＞デジャヴ。旦那の愚痴は気持ちいいが相手を考えるべし【第4話まんが】 2025年9月23日 19時10分