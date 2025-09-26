9月26日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は朝日新聞の「AI軍事利用に各国が規制要求、米は「完全拒否」国連安保理で議論」を取り上げ、大竹まことと青木理がコメントした。 国連安全保障理事会は24日、AI（人工知能）と平和、安全保障をテーマに会合を開いた。軍事目的や情報操作でのAI利用に多くの国から強い懸念が示され、規制を求める声も相次いだ。これに対し、民間のAI開発で先行する米国は国連