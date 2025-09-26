◆大相撲秋場所１３日目（２６日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、東前頭７枚目・隆の勝（常盤山）を渡し込み、１０勝目を挙げた。相手の突っ張りを下からあてがい、土俵際でいなして勝利。戦後初の新入幕以来４場所連続の２ケタ勝利を達成となった。安青錦の強さが加速している。新入幕から３場所連続で１１勝し、この日あっさりと１０勝目とした。前日は、横綱・豊昇龍（立浪）に勝ち、前場所に続き２連勝と、勢い