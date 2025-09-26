お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）。9月26日の放送は、小学館から発売中の『頼る力』を著したダチョウ倶楽部の肥後克広氏をゲストに招き、金曜パートナーの壇蜜とともに話を聞いた。 壇蜜「ダチョウ倶楽部、肥後克広さん登場です」 肥後「ヤー！よろしくお願いしま