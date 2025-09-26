お笑い芸人の小籔千豊が２６日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。ＭＣの青木源太アナによるドジャース・大谷翔平投手のホームランキング?楽観論?にツッコミを入れた。この日は大谷が５４号本塁打を放ったニュースが紹介された。本塁打王争いトップを走るシュワバー（フィリーズ）とは２本差となったが、青木アナは「大谷選手、残り３試合ということなんですけども、注目していただきたいのはこの日程なんです