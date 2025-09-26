９月２７日のオリックス戦（京セラＤ）に先発する楽天・荘司康誠投手が、ＣＳ進出を争うライバルとの直接対決に闘志を燃やした。「ランナーをいくら出そうが、（失点）ゼロで帰ってくることを１番に考えていけばチャンスはある」と、失点を許さず投げていきたいと意欲。先発陣としては長いイニングを投げることも意識したいところだが、「リリーフ陣の負担をかけずに投げることも大事だけど、まずは何より勝つこと」と投球回数は