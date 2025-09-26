¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇÂè2ºî¡¢¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¤¬9·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÂÐÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¤Î¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¢¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤«¤é¡¢Æ±ºî¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿²ó¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯10·î¹æ¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª»á¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¼Â¼Ì²½¤ÎÍýÍ³Í­Æ¯±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤âÌ¾¤ò