²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û Ãæµþ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿£´²ó¤ò´Þ¤à²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£①¿Íµ¤¡Î£³¡¦£²¡¦£°¡¦£µ¡Ï¡¢②¿Íµ¤¡Î£±¡¦£³¡¦£²¡¦£´¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£±¡¦£°¡¦£³¡¦£¶¡Ï¤Ç¡¢¾å°Ì¿Íµ¤¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï²Ä¤â¤Ê¤¯ÉÔ²Ä¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤¬¡¢ÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï19Ç¯¤À¤±¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï£´£¹£¶£µ±ß¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿¤Î¤Ï⑪¿Íµ¤¤¬¾¡¤Ã¤¿17Ç¯¤¯¤é¤¤¡£¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Î³ä¤ËÂç¹Ó¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤À¤¬¡¢24Ç¯¤Ï⑬¿Íµ¤¤¬£³Ãå¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤Çö¤â