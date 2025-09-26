酒田市の市街地で車などの通行に支障が出る規模の道路の冠水が発生した日数が今年度はすでに、昨年度1年間の倍近くに増えていることがわかりました。短時間に非常に強い雨が降る天候に道路の排水が対応できていない現状が浮かび上がっています。酒田市では、大雨の際に市街地で道路冠水の被害がたびたび起こることを受け、市街地の合わせて18か所でおととしからセンサーを使って道路にたまった雨水の状況を計測しています。