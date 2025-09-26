ちょうど1年前の9月26日、無罪判決を言い渡された袴田巌さん。現在、姉のひで子さんと穏やかな生活を送っています。あの無罪判決が世の中に与えた影響とは…。23（火）、支援者の補助を受けながら日課の散歩をした袴田巌さん（89）。死刑囚から一人の市民となった袴田さんですが、半世紀近い獄中生活の影響で、いまだに「妄想」の世界に入り込む拘禁症状が続いています。1966年の旧清水市一家4人殺害事件で一度は死刑が確定した袴