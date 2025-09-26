¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¡Ê¤Ô¤¨ÂÀ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿·¡ª¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î»ô¤¤Êý¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¤³¤³¤ÏËâ½Ã¤äËâ¿Í¤¬½»¤àÀ¤³¦¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ¾À¸¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿©¤ÙÊª¤äµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ò¼å¤Ê¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó¡×¤Ï°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¥¦¥Í¡Ê¸¤¡Ë¤ä¥Î¥µ¡ÊÇ­¡Ë¡¢¥¨¥·¥°¡Ê¤¦¤µ¤®¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÃéÀ¿¿´¤ä¸­¤µ¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë