サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。2015年に結婚した夫との2ショット写真を披露した。澤さんは「9月27日（土）13:30〜14:30 OA＊関東ローカルでの放送となります。放送終了後TVerにて視聴可能です」と書き出し、「テレビ朝日『庄司&ミキティの覗き見バラエティ今でも好きですか？』に夫婦で出演させていただいてます」と告知。「こちらも