石破首相は26日、貧困解消や見守り強化を目的に運営されている子ども食堂やフードバンクに対する政府備蓄米の支給回数を、10月から増やす方針を明らかにした。神奈川県川崎市の保育施設を視察後、取材に応じた石破首相は、「子ども食堂で食事の提供に困っているという話をかなり聞いている」と述べ、「できるだけ早く、必要なお子さんに、政府備蓄米が届くよう早急に実現したい」と表明した。無償提供に関する手続きも10月から簡素