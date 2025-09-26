シンガーソングライター近藤夏子と北村真平（ABCアナウンサー）の2人がお送りするゆる～いラジオ番組『よな水リターンズ』。 ©️ABCラジオ リスナーさんからの学生時代の恋バナから、話は淡い恋トークへ。 「なんか淡い恋したい」という近藤さんに「わかる！淡いのがしたい！」と同意する北村さん。 近藤さんは「大人の恋は淡さから離れっていってる。出会いの時点で結