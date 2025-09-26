弁護士の亀井正貴氏が26日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したと報じられ謝罪した群馬・前橋市の小川晶市長（42）についてコメントした。亀井氏は、小川氏がホテルでの面会は認めながら「男女の関係はない」と否定していることについて「これはおそらく通らないですね。裁判所は不貞行為を認定すると思います」とバッサリ。「通常こういう