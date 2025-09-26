サガン鳥栖は26日、DF黒木雄也とFW水巻時飛の来季トップ昇格を発表した。黒木は大阪府出身で、中学時代はRIP ACE SCに所属。これまでU-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表に選出されてきた。クラブは「両足のキックを活かしたビルドアップ能力とヘディングの強さ、カバーリング能力を活かした守備能力が特徴」とプレースタイルを説明。身長183cm、体重74kg。水巻は愛知県出身で、FCフェルボール愛知 から鳥栖U-18に入団