俳優の趣里さん（35）が26日、自身のSNSで第1子出産を報告しました。夫はBE:FIRSTのメンバーで俳優の三山凌輝さん（26）です。趣里さんはインスタグラムで子どもの手の写真とともに「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と投稿。続けて「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と思いを伝えました。