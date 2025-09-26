9月25日から28日にかけて千葉県・幕張メッセで「東京ゲームショウ2025」が開催（25日・26日はビジネスデイ）。初出展となるPARCO GAMESブース（10-E28ブース）では、話題のインディーゲーム3本が出展されている。【写真】“空港”をテーマにした空間がカッコいいPARCO GAMESブース白を基調とし“空港”をテーマとした空間演出がスタイリッシュな同ブースでは、インディーゲーム『南極計画』『Constance』『The Berlin Apartmen