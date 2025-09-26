２６日のテレビ朝日「徹子の部屋」は、初登場の江口洋介がゲストを務めた。ＭＣの黒柳徹子に「お母さまは喫茶店を営んでらっしゃる？」と水を向けられると、江口は「そうです、してました。昔。子供の頃、小学校くらいのときにやってまして」と説明した。当時の家庭の様子について「休みの日もお客さんがうちに上がって、みんなでワイワイやってるような。そうじゃなくても親父と親父の妹、弟も一緒に住んでて、じいさん、ば