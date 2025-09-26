ビリー・アイリッシュの兄で音楽プロデューサー、自身もFINNEAS名義で音楽活動をしているフィニアス・オコネルが、長年の恋人クラウディア・スレウスキと婚約を発表。ビリーが喜びを露わにした。【写真】ビリーが共有したフィニアスとクラウディアの幸せそうな様子フィニアスとクラウディアは、現地時間9月24日にインスタグラムを更新し、9月22日に婚約したことを発表した。「いついつまでも9.22」とキャプションが付けられた