俳優・中村蒼が２６日、都内で行われた、映画「沈黙の艦隊北極海大海戦」の初日舞台あいさつに主演の大沢たかお、上戸彩らと出席した。今作は漫画家・かわぐちかいじ氏の大ヒット漫画「沈黙の艦隊」の実写化映画第２弾。前作から引き続き出演した中村は「何よりもうれしいのはまた主題歌を担当させてもらったこと」とあいさつ。実際に主題歌を担当したのは前作同様にＡｄｏで、司会から「違いますよね？」と指摘されるも「