日本で車を運転するために偽造した台湾の運転免許証を使って不正に手続きをしたとして、中国籍の男女が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら高志洲容疑者（38）と龔秀平容疑者（47）は、去年、仲間と共謀し、日本で車を運転するために偽造した台湾の運転免許証を使って不正に手続きをした疑いがもたれています。警視庁によりますと、中国の免許証の場合、日本の免許証に切り替える「外免切り替え」が必要ですが