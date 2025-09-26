楽天は２６日、１０月４日の西武戦（楽天モバイル）の試合終了後、グラウンド上にて今季限りでの引退を発表した岡島豪郎外野手（３６）の引退セレモニーを開催すると発表した。またセレモニー後に引退会見を実施し、その様子は楽天イーグルス公式ＹｏｕＴｕｂｅで配信される。それに合わせて、当日の観戦チケットを持参の先着２万名に岡島選手のＴｈａｎｋｓボードをプレゼント。正面広場には岡島選手へのメッセージブースを設