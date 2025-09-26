◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第２日（２６日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第２ラウンドが行われ、プロ最年少出場記録の１５歳１４２日でプロデビュー戦に臨んだ加藤金次郎（フリー）は８７位で出て３バーディー、３ボギーの７１で回り、通算イーブンパーで終えた。カットラインに４打届かず、予選落ちが決定的となった。加藤は「見に来てくださった方も多かった中でいい成績を残せず悔し