星名美怜が、12月3日（水）にソロアーティストデビューすることが決定した。私立恵比寿中学での活動を終了後にソロでの舞台やモデル・歌手活動など勢力的に活動の場を広げ、今年1月に自身のファンクラブも発足した星名。毎年生誕ライブも開催しており、今年も11月1日（土）に東京恵比寿ザ・ガーデンルームにて開催する事も決定している。これまでも歌唱力に関しては定評のあった星名だが、満を持して今年12月3日にソロデビュー作品