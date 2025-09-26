◇大相撲秋場所１３日目（２６日、両国国技館）８場所ぶりに幕内に復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が、同１４枚目・佐田の海（境川）をはたき込みで破り８勝５敗。２０１９年の名古屋場所以来、６年ぶりの幕内での勝ち越しを決めた。風呂上がりの西支度部屋。多くの報道陣に囲まれ「うれしいですね。味わったことのない感情ですね。（勝ち越しは）名古屋で１１勝した時、以来ですか、あの時よりうれしいですね」と言葉を